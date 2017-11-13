На Донетчине правоохранители изъяли боеприпасы и оружие

Так, на Донетчине 12 ноября было выявлено сразу три факта хранения оружия жителями Покровска, Селидово, а также прифронтовой Авдеевки. Такие данные распространила пресс-служба Главного управления Нацполиции Донетчины.

Согласно этим данным – полицейские сумели изъять из незаконного оборота сразу две гранаты РГД-5, а также 150 патронов к оружию разнообразного калибра. В Покровске при этом с целью проверки документов правоохранители остановили авто "Опель кадет", в котором была обнаружена граната РГД-5. Владелец данного боеприпаса - 21-летний водитель, уточнил, что гранату он просто нашел и оставил себе.

Как сообщал УРА-Информ, боеприпасы были изъяты у жителя Киевщины.