14:39 13.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донетчине правоохранители изъяли боеприпасы и оружие

Правонарушителям, хранившим оружие, грозит до семи лет лишения свободы.

На Донетчине правоохранители изъяли боеприпасы и оружие

Так, на Донетчине 12 ноября было выявлено сразу три факта хранения оружия жителями Покровска, Селидово, а также прифронтовой Авдеевки. Такие данные распространила пресс-служба Главного управления Нацполиции Донетчины.

Согласно этим данным – полицейские сумели изъять из незаконного оборота сразу две гранаты РГД-5, а также 150 патронов к оружию разнообразного калибра. В Покровске при этом с целью проверки документов правоохранители остановили авто "Опель кадет", в котором была обнаружена граната РГД-5. Владелец  данного боеприпаса - 21-летний водитель, уточнил, что гранату он просто нашел и оставил себе.

Как сообщал УРА-Информ, боеприпасы были изъяты у жителя Киевщины.


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