У жителя Киевщины изъяли боеприпасы

Выяснилось, что в г. Кагарлык, что на Киевщине, правоохранители выявили боеприпасы в доме мужчины, который уже был ранее судим. Такие данные были распространены на странице Главного управления Нацполиции региона - в соцсети Facebook.

При проведении в жилом доме санкционированного обыска правоохранители со взрывотехниками обнаружили гранату типа РГД-5, а также нашли запал дистанционного действия и еще - 20 патронов разного калибра. Все было изъято и доставлено для дальнейшей экспертизы. На данный момент выясняется происхождение всех этих предметов.

Как сообщал УРА-Информ, в Запорожье в начале октября 2017 г. у мужчины изъяли боеприпасы.