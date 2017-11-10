15:00 10.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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У жителя Киевщины изъяли боеприпасы

Изъятые у жителя Киевщины боеприпасы уже были направлены на экспертизу.

У жителя Киевщины изъяли боеприпасы

Выяснилось, что в г. Кагарлык, что на Киевщине, правоохранители выявили боеприпасы в доме мужчины, который уже был ранее судим. Такие данные были распространены на странице Главного управления Нацполиции региона - в соцсети Facebook.

При проведении в жилом доме санкционированного обыска правоохранители со взрывотехниками обнаружили гранату типа РГД-5, а также нашли запал дистанционного действия и еще - 20 патронов разного калибра. Все было изъято и доставлено для дальнейшей экспертизы. На данный момент выясняется происхождение всех этих предметов.

Как сообщал УРА-Информ, в Запорожье в начале октября 2017 г. у мужчины изъяли боеприпасы.


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