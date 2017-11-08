17:39 08.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Луганщине замечена вспышка АЧС

В очаге заболевания АЧС на Луганщине выполняют мероприятия по локализации заболевания.

На Луганщине замечена вспышка АЧС

Также принимают все меры по недопущению распространения возбудителя чумы свиней по территории. Известно, что вспышка африканской чумы свиней недавно замечена в Луганской области. Про это говорится в данных пресс-службы Госслужбы Украины по безопасности пищевых продуктов.

В сообщении сказано, что вспышка АЧС замечена в подсобном хозяйстве в селе Араповка, что находится в Луганской области – там уже умерли две свиньи. При исследовании взятых проб биоматериала поставлен  диагноз - африканская чума свиней.

Как сообщал УРА-Информ, в середине октября 2017 г. вспышки АЧС заметили еще в двух областях Украины.


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