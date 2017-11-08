На Луганщине замечена вспышка АЧС

Также принимают все меры по недопущению распространения возбудителя чумы свиней по территории. Известно, что вспышка африканской чумы свиней недавно замечена в Луганской области. Про это говорится в данных пресс-службы Госслужбы Украины по безопасности пищевых продуктов.

В сообщении сказано, что вспышка АЧС замечена в подсобном хозяйстве в селе Араповка, что находится в Луганской области – там уже умерли две свиньи. При исследовании взятых проб биоматериала поставлен диагноз - африканская чума свиней.

Как сообщал УРА-Информ, в середине октября 2017 г. вспышки АЧС заметили еще в двух областях Украины.