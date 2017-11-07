13:54 07.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В НАБУ разъяснили обыски в Омеляна

В Национальном антикоррупционном бюро разъяснили обыски у министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В НАБУ разъяснили обыски в Омеляна

По информации ведомства, третьего ноября, детективы НАБУ проводили следственные действия в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, зарегистрированном в мае 2017 года.

По факту возможного незаконного обогащения и возможного декларирования недостоверных данных одним из членов Кабинета Министров Украины.

Также в НАБУ отметили, что сообщение о подозрении в данном уголовном производстве пока никому не сообщалось. Досудебное расследование продолжается.

Кроме того, по сообщению пресс-служба НАБУ, информация о якобы подготовке сообщение о подозрении первому заместителю Министра юстиции не соответствует действительности.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в министерстве финансов Молдавии проходят обыски по делу, связанному с коррупцией. В министерстве финансов проходят обыски еще с раннего утра. Операция касается дела о коррупции, по которому проходят несколько человек. В Молдавии с осени прошлого года начались массовые задержания по делам о коррупции.


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