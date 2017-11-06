Разведка сообщила о потерях террористов на Донбассе

Так, в течение прошлой недели в зоне АТО на востоке страны погибли сразу десять террористов, а также еще 24 были ранены. В ходе брифинга такие данные передал спикер украинского Минобороны по делам АТО Андрей Лысенко, ссылаясь на информацию от ГУ разведки.

В течение прошлой недели – согласно его словам – потери террористов – это 34 человека, из которых десять были убиты. Максимальные потери при этом противник понес именно около Северодонецка, где четвертая мотострелковая бригада лишилась 11 гибридных воинов - добавил Лысенко.

Как сообщал УРА-Информ, в штабе АТО также поведали о причине активизации террористов.