15:20 06.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100178276:mysnichenko

Разведка сообщила о потерях террористов на Донбассе

На Донбассе в течение недели погибли десять террористов.

Разведка сообщила о потерях террористов на Донбассе

Так, в течение прошлой недели в зоне АТО на востоке страны погибли сразу десять террористов, а также еще 24 были ранены. В ходе брифинга такие данные передал спикер украинского Минобороны по делам АТО Андрей Лысенко, ссылаясь на информацию от ГУ разведки.

В течение прошлой недели – согласно его словам – потери террористов – это 34 человека, из которых десять были убиты. Максимальные потери при этом противник понес именно около Северодонецка, где четвертая мотострелковая бригада лишилась 11 гибридных воинов - добавил Лысенко.

Как сообщал УРА-Информ, в штабе АТО также поведали о причине активизации террористов.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив