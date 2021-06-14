«Я дал команду открыть огонь»: стало известно, как ВСУ отстояли Мариуполь

Турчинов поделился своими воспоминаниями о событиях, которые произошли 9 мая 2014 года

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Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал, каким образом ВСУ в 2014 году отстояли свои позиции в Мариуполе. Об этом он сообщил в документальном фильме телеканала «Прямой» «Оборона Мариуполя», передает УРА-Информ.

Временно исполняющий обязанности президента Украины на то время поделился своими воспоминаниями о событиях, которые произошли 9 мая 2014 года. Тогда пророссийские боевики пытались захватить здание мариупольского Управления МВД.

«Наши военные, их немного, прорываются к Управлению МВД, и мне докладывают, что первый этаж уже захвачен НВФ, уже идет бой, чтобы подняться на второй этаж, а наши парни забаррикадировались на третьем этаже и отстреливаются от российско-террористических бандгруппировок. Мне звонят и спрашивают, что делать. И я дал команду открыть огонь по первому этажу».

При этом, как известно, украинским силовикам удалось отогнать НВФ от здания УМВД. Тогда же и ликвидировали четырех «ополченцев». К сожалению, погибло шестеро украинских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что ФСБ Российской Федерации предупредило граждан, проживающих в аннексированном Крыму, о закрытии КПП «Перекоп».