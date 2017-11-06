12:28 06.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В штабе АТО рассказали о причине усиления активности террористов

Террористы на востоке сейчас проверяют оборону украинской армии.

В штабе АТО рассказали о причине усиления активности террористов

Такая информация поступила от представителей штаба АТО. Известно, что теперешнее усиление активности террористов на Донбассе связано именно с ротацией войск ВСУ - на некоторых участках. Про это недавно рассказала спикер пресс-центра штаба А. Стельмах.

Согласно его словам – в штабе это связывают с тем, что возникла ротация на некоторых участках фронта, и по этой причине враг неудачно проверяет оборону украинских силовиков. Сегодняшняя ночь шестого ноября показала нашему врагу, что подобного рода проверки дорого для него обходятся.

Как сообщал УРА-Информ, среди боевиков "ДНР" более остро стоит проблема дезертирства.


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