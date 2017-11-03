Масла и смазки: эффективное импортозамещение для агротехники

27 октября 2017 года в Киеве прошла специализированная конференция "СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-2017", организатором которой выступило Государственное предприятие " Держзовнишинформ ", а главным медиа партнером стала программа OPEN CASE.

В программе участники обсудят вопросы развития рынка смазочных материалов в Украине и мире, проблемные вопросы взаимодействия бизнеса и государственных структур, вопросы ценообразования, отмены ГОСТов, особенности импортных банковских операций, тендерных процедур, переработки отработанных масел и смазок.

Основными участники программы стали представители " Волынской Фондовой Компании ", лидера на рынке сельскохозяйственной техники в Украине, и компании " Агринол ", отечественного производителя высококачественных масел и смазок. На Конференции компании анонсировали подписание договора о сотрудничестве. Стороны ставят основной своей целью — предложить аграриям продукцию высочайшего качества, произведенную с соблюдением мировых стандартов, которая позволит эффективно реализовывать в Украине проекты импортозамещения и снизить себестоимость аграрного производства.

За долгий срок работы с агропроизводителями, обе компании изучили всё несовершенство смазочного рынка Украины, основные ошибки потребителей в выборе такого сложного продукта, как масла и смазки. Поэтому Миссия проекта — прежде всего ликвидация неграмотности в закупках масел в агросекторе, которая несет угрозу технике. В настоящее время ведутся переговоры с крупнейшими агрохолдингами Украины по проведению испытаний и реализации программ импортозамещения. Испытания будут публичными, с привлечением СМИ и независимых лабораторий.

"На сегодняшний день, одним из основных потребителей масел и смазок может стать агро", – Наталия Церковникова.

"Агрорынок Украины значительно насыщен техникой, которая нуждается в маслах и смазочных материалах", – Валерий Дудар, Заместитель Генерального директора по вопросам послепродажного обслуживания компании "ВФК".

На фото: Наталия Церковникова на специализированной конференции "СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-2017".

Смотрите OPEN CASE с Наталией Церковниковой каждый четверг в 22:10 на Первом Деловом – телеканале Вашего бизнеса. Скоро в эфире – праздничный выпуск, посвящённый Дню агрария! Сезон агрокейсов продолжается!