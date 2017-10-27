Ефремов останется под стражей

Об этом идет речь в постановлении суда.

Защита настаивала на том, что подсудимый сможет выполнять все судебные обязательства. Адвокаты привели суду ряд решений Европейского суда по правам человека, в частности Юрия Луценка, который находился под арестом годами ранее.

Суд постановил, что доводы защитников Эфремова не имеют никакого отношения к уголовному делу. В решении отмечается, что арестант совершил пять преступлений, три из которых относятся к категории особо тяжких, вроде "государственной измены". Подсудимому ранее был продлен срок содержания под стражей до 20 ноября.

Как сообщалось в " УРА-Информ", Ефремов назвал военные действия в зоне проведения АТО "гражданской войной".