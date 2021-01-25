Общество

РФ весной может отдать приказ атаковать украинские позиции: боевики начали подготовку

Боевики готовят атаку на украинские позиции

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Совсем недавно главарь «ДНР» Денис Пушилин с рабочим визитом посетил Крым. Там он встретился на «закрытой» встречи с представителями Генштаба Российской Федерации и Минобороны этой же страны, где получил важное задание.

В общей сложности встреча продолжалась около двух часов. Там обсуждалась ситуация на «фронте» ОРДО. Речь шла о материально-техническом обеспечении, а также настроении в рядах НВФ, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Вольнодумец.

Пушилин получил предупреждение о том, что весной все подразделения боевиков должны быть приведены в полную готовность из-за того, что РФ может дать «указ».

«Сказали, что команду могут отдать уже весной. Тут следует сказать, что в Кремле уже вынашивают план, как можно обрушить позиции украинский армий. Однако не было названо ни дат, ни сроков. Пушилина только поставили в известность, что перед принятием столь важных решений на территорию ОРДО прибудут группы офицеров Генштаба РФ, чтобы проверить степень боеготовности», — сообщил источник.

Ранее мы сообщали, что боевики продолжают обстреливать украинские позиции.

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