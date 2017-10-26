В тело Мосийчука попало много осколков, состояние тяжелое - ФОТО

После взрыва народный депутат от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Мосийчук получил серьезные ранения, вследствие чего его состояние расценивается как "крайне тяжелое без отрицательной динамики".
Об этом сообщил заведующий стационарным отделением клиники "Борис" Игорь Конивец.
Согласно словам врача, в теле нардепа было найдено множество осколков. Сейчас он находится в тяжелом состоянии, которое характерно для первого дня после операции.
"Пациент лежит в палате интенсивной терапии, состояние тяжелое, к среднему еще рано, но можно с ним общаться", - подчеркнул Конивец.
Также врач рассказал, что внутренние органы Мосийчука остались более-менее невредимыми, больше всего пострадали верхние и нижние конечности, мягкие ткани. Кроме того, у Мосийчука большая рана на правом бедре, очень много осколков попали в нижние конечности.
Однако несмотря на это в данный момент жизни нардепа ничего не угрожает.
Напомним, как соообщал ранее "УРА-Информ", Мосийчук уже передал для публикации свое заявление, в котором утверждает, что заказчики покушения на него находятся в России, а исполнители в Киеве. По его словам, он не исключает, что российская агентура - в патриотической среде.