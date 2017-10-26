11:30 26.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В тело Мосийчука попало много осколков, состояние тяжелое - ФОТО

После взрыва народный депутат от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Мосийчук получил серьезные ранения, вследствие чего его состояние расценивается как "крайне тяжелое без отрицательной динамики". 

В тело Мосийчука попало много осколков, состояние тяжелое - ФОТО

Об этом сообщил заведующий стационарным отделением клиники "Борис" Игорь Конивец.

Согласно словам врача, в теле нардепа было найдено множество осколков. Сейчас он находится в тяжелом состоянии, которое характерно для первого дня после операции.

"Пациент лежит в палате интенсивной терапии, состояние тяжелое, к среднему еще рано, но можно с ним общаться", - подчеркнул Конивец.

Также врач рассказал, что внутренние органы Мосийчука остались более-менее невредимыми, больше всего пострадали верхние и нижние конечности, мягкие ткани. Кроме того, у Мосийчука большая рана на правом бедре, очень много осколков попали в нижние конечности.

Однако несмотря на это в данный момент жизни нардепа ничего не угрожает.

Напомним, как соообщал ранее "УРА-Информ"Мосийчук уже передал для публикации свое заявление, в котором утверждает, что заказчики покушения на него находятся в России, а исполнители в Киеве. По его словам, он не исключает, что российская агентура - в патриотической среде.


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