Пограничники объяснили порядок въезда россиян в Украину с 2018 года

В 2016 году в Украину въехало более полутора миллионов россиян, а в этом году - уже почти 1,4 млн. Согласно новым правилам, у россиян, поскольку у них биометрических паспортов нет, будут брать отпечатки пальцев и создавать свою базу.
Об этом заявил председатель Госпогранслужбы Украины генерал-лейтенант Петр Цигикал.
По словам управляющего, пока россияне пересекают границу по заграничным паспортам. Сейчас рассматривается вопрос, чтобы с первого января был введен биометрический контроль.
Отмечается, что "отношения с иностранцами из Европейского Союза будут немножко другие" - на границе будет стоять аппаратура, которая сможет считывать их биометрические паспорта. А у россиян, поскольку у них биометрических паспортов нет, будут брать отпечатки пальцев и создавать свою базу. Эта информация будет передаваться разным структурам - СБУ, Миграционной службе, полиции и другим.
Глава ГПСУ также проинформировал, что в 2016 году в Украину въехало более полутора миллионов россиян, а в этом году - уже почти 1,4 млн.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Министерстве иностранных дел Украины уверены, что поток российских приезжих из-за биометрического контроля на границах не приведет к уменьшению потока со стороны РФ.