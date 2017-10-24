14:32 24.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Пограничники объяснили порядок въезда россиян в Украину с 2018 года

В 2016 году в Украину въехало более полутора миллионов россиян, а в этом году - уже почти 1,4 млн. Согласно новым правилам, у россиян, поскольку у них биометрических паспортов нет, будут брать отпечатки пальцев и создавать свою базу.

Пограничники объяснили порядок въезда россиян в Украину с 2018 года

Об этом заявил председатель Госпогранслужбы Украины генерал-лейтенант Петр Цигикал.

По словам управляющего, пока россияне пересекают границу по заграничным паспортам. Сейчас рассматривается вопрос, чтобы с первого января был введен биометрический контроль.

Отмечается, что "отношения с иностранцами из Европейского Союза будут немножко другие" - на границе будет стоять аппаратура, которая сможет считывать их биометрические паспорта. А у россиян, поскольку у них биометрических паспортов нет, будут брать отпечатки пальцев и создавать свою базу. Эта информация будет передаваться разным структурам - СБУ, Миграционной службе, полиции и другим.

Глава ГПСУ также проинформировал, что в 2016 году в Украину въехало более полутора миллионов россиян, а в этом году - уже почти 1,4 млн.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Министерстве иностранных дел Украины уверены, что поток российских приезжих из-за биометрического контроля на границах не приведет к уменьшению потока со стороны РФ.


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