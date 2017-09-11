10:04 11.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Новые правила контроля приезжих из России

В Министерстве иностранных дел Украины уверены, что поток российских приезжих из-за биометрического контроля на границах не приведет к уменьшению потока со стороны РФ.

Новые правила контроля приезжих из России

Об этом высказался один из представителей МИД Украины для Deutsche Welle.

По его словам, значительного снижения приезжих не прогнозируют, так как украино-российские контакты и так уже сведены до минимума. Количество туристических и деловых поездок сократилась почти в три раза.

Сотрудник уверен, что такие действий украинского руководства вполне обьяснимы, ведь на востоке страны уже третий год идет война. 

Однако в ЕС хорошо понимают, что безвизовый режим несет и определенные риски безопасности для целого региона.

Добавим, что за семь месяцев 2017 года - только 870 тыс пересекли границу Украины со стороны РФ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее  Совет Евросоюза решил внедрить изменения в закон, согласно которым должны будут активизировать контроль на границах с ЕС.


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