Новые правила контроля приезжих из России

Об этом высказался один из представителей МИД Украины для Deutsche Welle.

По его словам, значительного снижения приезжих не прогнозируют, так как украино-российские контакты и так уже сведены до минимума. Количество туристических и деловых поездок сократилась почти в три раза.

Сотрудник уверен, что такие действий украинского руководства вполне обьяснимы, ведь на востоке страны уже третий год идет война.

Однако в ЕС хорошо понимают, что безвизовый режим несет и определенные риски безопасности для целого региона.

Добавим, что за семь месяцев 2017 года - только 870 тыс пересекли границу Украины со стороны РФ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Совет Евросоюза решил внедрить изменения в закон, согласно которым должны будут активизировать контроль на границах с ЕС.