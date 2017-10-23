14:45 23.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Египтянину запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения Крыма

Госпогранслужба на три года запретила въезд в Украину гражданину Египта, который трижды незаконно посещал временно оккупированный Россией Крым. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Египтянину запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения Крыма

В воскресенье, 22 октября, при оформлении судна в Херсонском морском порту пограничники нашли в паспорте египтянина - члена экипажа шесть штампов, проставленных российскими оккупантами в Крыму.

Выяснилось, что в 2016 году моряк трижды нарушил границу при заходе на других судах в закрытые морские пункты пропуска на полуострове.

У другого гражданина Египта правоохранители обнаружили механическую подчистку установочных данных в паспорте моряка.

В ведомстве отметили, что в обоих случаях иностранных граждан не пропустили через государственную границу, а последнему, "за незаконное посещение временно оккупированной территории АР Крым", запретили въезд на территорию Украины на три года.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на блокпостах в Донецкой области за последнюю неделю задержали 16 человек, которые проверяются на причастность к самопровозглашенно ДНР.


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