Столкновения под Радой: активисты перекрыли Грушевского

Так, 17-го октября протестующие, вооружившись металлическими щитами уже перекрыли улицу Грушевского в столице - в рамках акции под украинским парламентом сегодня, 17-го октября 2017 г. Такие данные распространили украинские СМИ.

Так, в столице активисты под ВР, держащие в руках металлические щиты, уже сумели перекрыть в двух местах движение транспорта по улице Грушевского - сказано в сообщении. Парламент при этом продолжает работать – проводится пленарное заседание. Работники Нацполиции охраняют здание парламента.

Как сообщал УРА-Информ, правоохранитель был травмирован по итогам столкновений под Радой.