Порошенко поздравил украинцев с Днем защитника и с Покровом Пресвятой Богородицы - ФОТО

Об этом глава государства заявил на церемонии принятия клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

Он отметил, что 14 октября стало официальным днем лишь три года назад, но сразу пришлось по душе и прижилось на удивление быстро по двум причинам.

"Во-первых, украинцы уважают своих защитников, любят их и гордятся ими, а оборону Отечества считают общенациональным, всенародным делом. Во-вторых, новый праздник опирается на древнюю традицию празднования Покрова Пресвятой Богородицы, которая считалась покровительницей украинского войска. Покрова была одним из главных праздников запорожского казачества", – пояснил президент.

Порошенко также напомнил, что именно он положил конец "абсурдному в наших условиях празднику страны-агрессора".

Три года назад, когда Россия уже аннексировала Крым, оккупировала часть Донбасса и вела разноплановую гибридную войну против Украины, в нашем календаре оставалось праздник из военно-исторического календаря страны-агрессора.

Край абсурду положил Порошенко одним росчерком пера, подписав соответствующий указ, а впоследствии Верховная Рада сделала новый праздник еще и выходным.

Президент добавил, что этот праздник - не только исторический. Он непосредственно связан с современными героями: воинами, добровольцами, волонтерами, медиками, работниками оборонных предприятий.

Напомним, сегодня, 14 октября, согласно указу президента Украины, отмечается День защитника Украины. Дата 14 октября была выбрана неслучайно, ведь именно в этот день отмечается большой православный праздник - Покрова Пресвятой Богородицы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на сегодняшний день украинская армия становится одной из самых боеспособных в Европе. Согласно словам Турчинова, сегодня украинская армия становится одной из самых боеспособных в Европе.