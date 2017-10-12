Прокуратура просит арестовать Павловского с залогом 75 миллионов гривен

Прокуратура подозревает его в растрате 149 миллионов гривен. В связи с чем прокуроры просят суд арестовать Павловского на 60 суток и установить залог 75 млн гривен.

Вместе с тем, на заседание кроме адвокатов и прокуроров прибыли около 30 военных, которые просят суд отдать обвиняемого им на поруки.

Соответствующее заявление огласили адвокаты подсудимого. Также защита попросила суд допросить начальника тыла Вооруженных сил Ивана Гаврылюка и главу ветеранской организации миротворцев Владимира Сидоренко. Суд удовлетворил эти ходатайства.

Вместе с тем около шести часов вечера судья по просьбе Павловского объявила перерыв на 15 минут для его медицинского обследования. В частности, подсудимый попросил измерить ему давление.

Напомним, в среду НАБУ и САП задержали замминистра обороны Павловского по подозрению в причастности к хищению 149 миллионов гривен при закупке топлива для Минобороны.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня Соломенский районный суд города Киева в четверг, 12 октября, объявил о подозрении четырем должностным лицам Министерства обороны Украины.