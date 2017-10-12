Нина Матвиенко выйдет на ринг - ФОТО, ВИДЕО

Голос, покоривший миллионы сердец, примет участие в музыкальном шоу – "Битва оркестров" 4 ноября в "Октябрьском дворце". На сцену вместе с Ниной Митрофановной выйдут два оркестра – Национальный академический оркестр народных инструментов "НАОНИ" под руководством Виктора Гуцала (музыканты открывали в этом году конкурс "Евровидения") и государственный академический эстрадно-симфонический оркестр "ДАЕСО". Управлять

оркестром будет правнук великого украинского композитора Николая Лысенко. По словам устроителей, к этому шоу Нина Митрофановна готовит грандиозный сюрприз, который пока держат в тайне. "Такого от нее точно не ожидает никто!", - заинтриговали организаторы.





Вчера на "Аллее звезд" рядом с ТРЦ "Гулливер" по случаю 70-летия Нины Матвиенко открыли ее именную звезду, которая будет красоваться по соседству с группами "Никита", "Скай". Поздравить артистку пришли ее дочь Тоня Матвиенко и звездный зять Арсен Мирзоян. Коллеги - Мария Бурмака, Катя

Чили... Последняя, выступая с речью перед Матвиенко, расплакалась. "Нина Митрофановна, когда я вас вспоминаю, всегда плачу", - сказала Чили и не

смогла сдержать слез. "Я еще не умерла, не нужно плакать", - пошутила юбилярша.





Нина Митрофановна призналась, что долго отказывалась от такой почести. "Я немного суеверна, знаете, когда хоронят людей, кладут деньги, страшновато это все, потому я отказывалась от такой чести. Дети тайно сюда привезли, я до последнего ничего не знала, так и покорилась, пришла к звезде.

Но в 70 лет можно немного и звездануть", - рассказала виновница праздника.

А вот сам день рождения артистка планирует отметить только 14 ноября. "Моей семьи приедет 40 человек. Кумовья, братья, сестры, немного друзей. Будет такой хороший вечер! Какие желания загадала? Хочу быть здорова, долго петь и дожить до того момента, чтобы моя внучка выросла, и я могла выдать ее

замуж. Еще мечтаю отремонтировать мамин домик, чтобы люди приезжали туда в гости. Все остальное проходит, память – самое главное! Больше всего я боюсь юбилея в кресле с пледом на ногах. Что дети подарили? А что они могут? Внучку подарили – это золото, которое незаменимо сегодня".

Напомним, шоу "Битва оркестров" с участием Нины Матвиенко и других звездных гостей, состоится 4 ноября в "Октябрьском дворце".