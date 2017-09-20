18:37 20.09.2017 | Общество | Новости
100174257:mysnichenko

Ураган "Мария": число погибших выросло до девяти

Семь жертв урагана "Мария" погибли в Доминикане.

Ураган

Кроме того, еще двое - на Гваделупе Число погибших по итогам урагана "Мария" уже - девять человек. Советник премьера Доминиканы подтвердил данные о семи погибших в своем государстве, а еще двое умерли на французском острове Гваделупа – недавно распространил информацию  Associated Press .

При этом советник сообщил про отсутствие электричества, а также про большое количество разрушенных домов и административных зданий в государстве. Известно также, что в украинском МИД советовали украинцам из-за урагана Мария пока воздержаться от визитов в некоторые страны.

Как сообщал УРА-Информ, ураган "Мария" уже достиг Пуэрто-Рико.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив