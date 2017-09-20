Ураган "Мария": число погибших выросло до девяти

Кроме того, еще двое - на Гваделупе Число погибших по итогам урагана "Мария" уже - девять человек. Советник премьера Доминиканы подтвердил данные о семи погибших в своем государстве, а еще двое умерли на французском острове Гваделупа – недавно распространил информацию Associated Press .

При этом советник сообщил про отсутствие электричества, а также про большое количество разрушенных домов и административных зданий в государстве. Известно также, что в украинском МИД советовали украинцам из-за урагана Мария пока воздержаться от визитов в некоторые страны.

Как сообщал УРА-Информ, ураган "Мария" уже достиг Пуэрто-Рико.