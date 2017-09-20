Ураган "Мария" достиг Пуэрто-Рико

При этом ураган стал слабее, дойдя от уровня "чрезвычайно опасен" до четвертой категории. Такие данные распространил Национальный ураганный центр США - отметили на сайте NHS. Известно, что сейчас "Мария" уже снизилась до четвертой категории – передает Национальный ураганный центр.

Ураган уже достиг побережья г. Ябукоа, расположенного на востоке Пуэрто-Рико - в начале среды 20-го сентября - со скоростью ветра примерно 250 км/ч. Данный ураган расположен в 50 км к юго-востоку от столицы Пуэрто-Рико - Сан-Хуана.

Как сообщал УРА-Информ, 20-го сентября ураган "Мария" начал приближаться к Виргинским островам.