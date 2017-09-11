Ураганы "Ирма" и "Хосе" постепенно ослабевают

Понижен также уровень другого урагана - "Хосе", эпицентр которого на данный момент находится в 400 километрах от острова Гранд-Терк в Саргассовом море. Ему синоптики присвоили вторую категорию по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона.

Вместе с тем, как сообщают американские СМИ, накануне "Ирма" достиг материковой части штата Флорида. На побережье обрушились гигантские штормовые волны высотой до 4,5 метра, ураган вызвал проливные дожди.

Жертвами урагана "Ирма" в регионе Карибского бассейна стали 25 человек, во Флориде сообщается о четырех погибших.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ураган "Ирма", который недавно обрушился на штат Флорида, принес с собой проливные дожди и сильный ветер. По итогам этой стихии часть Майами, население которого составляет примерно 2,5 миллионов человек, была затоплена.