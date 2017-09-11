12:38 11.09.2017 | Общество | Новости
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Вследствие урагана "Ирма" затопило центр Майами

По причине урагана Ирма в США был закрыт международный аэропорт Майами.

Вследствие урагана

Известно, что ураган "Ирма" недавно обрушился на штат Флорида и принес с собой проливные дожди, а также ветер. По итогам этой стихии часть Майами, население которого составляет примерно 2,5 млн человек, была затоплена. Такие данные распространил Miami Herald.

По причине урагана недавно был закрыт международный аэропорт Майами. Ветер повалил деревья, которые заблокировали проезд по улицам города. Также ураган обрушил сразу три строительных крана, которые были расположены непосредственно в городе. Также люди сообщают о том, что центр Майами по итогам урагана затоплен.

Как сообщал УРА-Информ, ураган "Ирма" оставил без электричества около трех миллионов граждан.


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