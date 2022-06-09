Общество

Войну на Украине почувствует весь мир – ООН

Антониу Гутерриш провел доклад по ситуации в стране.

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Война в Украине грозит вызвать беспрецедентную волну голода и нищеты, что приведет к экономическому хаосу. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Согласно последнему отчету организации, около 1,6 миллиарда человек во всем мире страдают от последствий войны в Украине. Продовольственная безопасность, энергетика и финансы будут наиболее проблематичными направлениями в ближайшее время, пишет УРА-Информ.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил на пресс-конференции, посвященной презентации доклада о последствиях российской агрессии против Украины. Он заявил, что все страны должны действовать сейчас, чтобы защитить человеческое существование и уровень жизни.

– Через три месяца после начала российской агрессии против Украины мы столкнулись с новой реальностью. Для тех, кто находится в зоне конфликта, каждый день приносит новое кровопролитие и страдания. А для людей во всем мире война в сочетании с другими кризисами грозит вызвать невиданную волну голода и нищеты, что повлечет за собой экономический хаос, считает Гутерриш.

Он указал, что война усугубляет последствия других кризисов, с которыми сталкиваются страны по всему миру: климатический кризис, пандемия Covid-19 и неравенство в доступе к ресурсам.

Ранее эксперт озвучил подлинную причину масштабных обстрелов Донецка.

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