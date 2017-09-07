20:32 07.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Лавриновичу вручили подозрение

Бывшему министр юстиции Украины Александр Лавринович в четверг, 7 сентября, в Генеральной прокуратуре вручили сообщение о подозрении.

Лавриновичу вручили подозрение

Следователи ГПУ подозревают его в захвате власти в 2010 году. Как сообщил журналиста на выходе из ГПУ сам Лавринович, сегодня было следственное действие - вручение ему подозрения. Ничего не спрашивают во время этого.

Главная причина моего появления здесь сегодня - это толкование того, что решение Конституционного суда не может быть выполнено, кроме того, кого оно касается, - пояснил бывший министр, добавив, что ГПУ инкриминирует ему захват власти, а не государственный переворот. За данное преступление ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В то же время, вопрос об избрании меры пресечения сегодня не обсуждался.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу сообщено о подозрении.


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