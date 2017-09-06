ГПУ сообщила Януковичу и Лавриновичу о подозрении в захвате власти в 2010 году, - Луценко

Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины расследует дело Конституционного переворота 2010 года, который привел к захвату государственной власти. Об этом в среду, 6 сентября, на своей страничке в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, захват власти произошел путем расширения неконституционным способом полномочий президента Украины за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства. Следователи собрали достаточно доказательств и, согласно Уголовному кодексу Украины, Януковичу и Лавриновичу сообщено о подозрении в совершении совместно с другими лицами захвата государственной власти.

Среди прочего - путем принятия мер к незаконной, без решения единого органа законодательной власти в Украине - Верховной Рады Украины, изменения действующей Конституции Украины путем внесения в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов текста Конституции Украины в редакции 1996 года и его официального опубликования, - пояснил Луценко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Луценко рассказал, что золото экс-президента Украины Януковича и его окружения арестовали в Швейцарии.