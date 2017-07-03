11:35 03.07.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе у граждан РФ изымают документы – разведка

У военных на Донбассе идет изъятие документов.

На Донбассе у граждан РФ изымают документы – разведка

Так, у наемников забирают сейчас документы, подтверждающие факт их участия в военных действия. Про это передали в ГУ разведки украинского Минобороны. Согласно этим данным – российское командование уже принимает некоторые меры для того, чтобы скрыть участие граждан РФ в военных действиях на Луганщине, а также на Донетчине.

В воинских частях сейчас выполняется изъятие документов – у бойцов ВС России, а также у наемников – тоже российских граждан.

Как сообщал УРА-Информ, ранее на Донбассе был обнаружен склад оружия, которое было привезено из России, а также сухпайки. Про это также сообщили разведчики.


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