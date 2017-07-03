На Донбассе нашли склад оружия и сухпайки из России - ФОТО

Склад был найден во время недавнего проведения мероприятий по зачистки местности военнослужащими одного из подразделений. Как сообщает в понедельник, 3 июля, пресс-служба штаба антитеррористической операции, это еще раз доказывает, что именно Россия снабжает сепаратистов на Донбассе.

В общем - ничего удивительного, но эта находка еще раз подтвердила общеизвестный факт, - отметили в штабе, добавив, что именно российская сторона всесторонне обеспечивает незаконные вооруженные формирования, временно захватили отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, боевики и российские наемные воска в воскресенье, 2 июля, продолжали нарушать режим тишины.

За прошедшие сутки противник 20 раз открывал огонь, как по позициям украинских военных, так и по мирным населенным пунктам. В результате боевых действий двое бойцов сил антитеррористической операции получили ранения.