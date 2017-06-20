11:15 20.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100168165:mysnichenko

В Авдеевке все еще нет газоснабжения

К 20-му июня в н.п. Авдеевка, что на Донетчине, люди все так же живут без газа.

В Авдеевке все еще нет газоснабжения

Эти сведения распространили сегодня представители ГСЧС страны. Согласно этим данным – природный газ в населенном пункте все так же отсутствует. Также известно, что к семи часам утра 20-го июня газа не было, а провести восстановительные работы не получится, потому что это очень опасно для ремонтной бригады.

Известно, что седьмого июня по итогам военных действий около населенного пункта был поврежден газопровод, идущий под землей, диаметром 273 миллиметра. Из-за этого жители Авдеевки лишились снабжения газом.

Как сообщал УРА-Информ, на Донетчине в нескольких районах восстановили водоснабжение.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив