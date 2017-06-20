В Авдеевке все еще нет газоснабжения

Эти сведения распространили сегодня представители ГСЧС страны. Согласно этим данным – природный газ в населенном пункте все так же отсутствует. Также известно, что к семи часам утра 20-го июня газа не было, а провести восстановительные работы не получится, потому что это очень опасно для ремонтной бригады.

Известно, что седьмого июня по итогам военных действий около населенного пункта был поврежден газопровод, идущий под землей, диаметром 273 миллиметра. Из-за этого жители Авдеевки лишились снабжения газом.

Как сообщал УРА-Информ, на Донетчине в нескольких районах восстановили водоснабжение.