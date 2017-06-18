23:30 18.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100168062:Polishuk

Полиция установила, кто был за рулем автомобиля, который въехал в толпу во Львове

За рулем джипа, который в воскресенье, 18 июня, во Львове по непонятным причинам въехал в толпу людей.

Полиция установила, кто был за рулем автомобиля, который въехал в толпу во Львове

Им оказался бывший сотрудник Государственной автоинспекции. Из органов внутренних дел он уволился полтора года назад.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщила спикер полиции Львовской области Светлана Добровольская. По ее словам личность водителя установлена.

Он рассказал, что с женой вышел из церкви и сел в авто, по неизвестным ему причинам автомобиль увеличил скорость и въехал в толпу. Водитель не мог справиться с управлением.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре Львова возле храма святого Апостола Андрея внедорожник въехал в толпу людей. По предварительной информации, в результате инцидента погибла одна женщина, еще одну госпитализировала бригада скорой помощи.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив