Полиция установила, кто был за рулем автомобиля, который въехал в толпу во Львове

Им оказался бывший сотрудник Государственной автоинспекции. Из органов внутренних дел он уволился полтора года назад.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщила спикер полиции Львовской области Светлана Добровольская. По ее словам личность водителя установлена.

Он рассказал, что с женой вышел из церкви и сел в авто, по неизвестным ему причинам автомобиль увеличил скорость и въехал в толпу. Водитель не мог справиться с управлением.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре Львова возле храма святого Апостола Андрея внедорожник въехал в толпу людей. По предварительной информации, в результате инцидента погибла одна женщина, еще одну госпитализировала бригада скорой помощи.