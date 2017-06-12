В Китае строится космическая станция будущего

Об этом сообщает Телеграф.

В сообщении говорится, что канцелярия программы пилотируемых космических полетов подписала с Управлением ООН по вопросам космического пространства стратегическое рамочное соглашение, согласно которому ученые стран-членов ООН смогут посещать космическую станцию Китая, которая будет стоится в течение следующих пяти лет.

Отмечается, что страны-члены ООН будут иметь возможность проводить научно-технические эксперименты.

В сообщении также говорится, что станция позволит космонавтам оставаться в космосе до 6 месяцев. Предполагается, что станция проработает на орбите не менее десяти лет.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Virgin Group предложили Хокингу отправиться в космос.