13:13 09.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Уровень доверия к полиции в Украине составляет 42% - ФОТО

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в ходе рабочего визита в Херсонскую область заявил, что уровень доверия к полиции в нашей стране составляет 42%.
 

Уровень доверия к полиции в Украине составляет 42% - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По словам Авакова, в прошлом году этот показатель был меньше, а три года назад составлял 3%. 

"В Норвегии, уровень доверия к полиции 97%. И я очень хочу, чтобы такой уровень был и у нас. Убежден, что мы к этому абсолютно готовы и социально настроенные", - отметил Аваков.

В то же время глава Национальной полиции Украины Сергей Князев подчеркнул, что общество имеет высокие требования к полицейским и они должны им соответствовать.

Поскольку полицейские должны охранять общественный порядок, разыскивать преступников и направлять дела в суд и обеспечивать бесперебойную деятельность городов и сел.

"Украинская полиция покажет достойный, европейский уровень защиты граждан нашего государства", - сказал Князев.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", уровень преступности в Киевской области за последние пол года снизился на 20%.


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