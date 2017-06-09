Уровень доверия к полиции в Украине составляет 42% - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По словам Авакова, в прошлом году этот показатель был меньше, а три года назад составлял 3%.

"В Норвегии, уровень доверия к полиции 97%. И я очень хочу, чтобы такой уровень был и у нас. Убежден, что мы к этому абсолютно готовы и социально настроенные", - отметил Аваков.

В то же время глава Национальной полиции Украины Сергей Князев подчеркнул, что общество имеет высокие требования к полицейским и они должны им соответствовать.

Поскольку полицейские должны охранять общественный порядок, разыскивать преступников и направлять дела в суд и обеспечивать бесперебойную деятельность городов и сел.

"Украинская полиция покажет достойный, европейский уровень защиты граждан нашего государства", - сказал Князев.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", уровень преступности в Киевской области за последние пол года снизился на 20%.