Сезонная работа в Украине: кто нужен работодателям

По данным аналитиков rabota.ua, в 2017 году число сезонных вакансий значительно выросло по сравнению с предыдущим годом: сегодня их количество перевалило за отметку в 1500. При этом, как отмечают эксперты, одно объявление далеко не всегда равняется одному рабочему месту. Речь может идти о наборе, к примеру, бригады или нескольких специалистов.

В весенне-летний период украинские работодатели, как правило, активно ищут персонал для баров и кафе. Это касается как обычных городских площадок, так и заведений в курортных зонах. Первые открывают летние террасы, вторые же просто открываются на сезон – и, как правило, укомплектовывают команды почти с нуля. Также, по данным сайта поиска возможностей rabota.ua, в высокий туристический сезон в десятки раз увеличивается количество предложений в сегменте отельного бизнеса: появляется множество вакансий администраторов, горничных, водителей и т.д. Условия, которые предлагают работодатели потенциальным сотрудникам, зависят от многих факторов. Это и статус заведения, и, соответственно, уровень профессионализма и требуемых навыков. К примеру, горничная на побережье Черного моря может зарабатывать от 4 до 7 тысяч гривен.

Много предложений на рынке труда и для реализаторов продуктов питания - к примеру, мороженого. Условия работы, безусловно, не самые комфортные, но и требований особых работодатели не выдвигают. Главное, чтобы человек был ответственный, опрятный и умел считать. Оплата же такой работы, как правило, формируется из двух частей: ставка плюс процент от продаж. В Одессе, к примеру, продавцу сок-вод предлагают 200 гривен в день и 5% от выручки.

Тем, кто хотел бы на какое-то время уехать подальше от городского шума и кому толпы туристов не в радость, можно обратить внимание на вакансии в сельскохозяйственной сфере. Хотя погода в этом году не особо благоволила украинцам, тем не менее, урожай ягод и фруктов у нас есть. А, соответственно, есть спрос и на тех, кто будет его собирать. Зарплат, правда, больших здесь работодатели не предлагают. Так, сборщик черешни в Мелитополе может рассчитывать в среднем на сумму от 4 000 гривен. А вот доход работника по сбору ягод малины в Одесской области зависит исключительно от выработки. Правда, при этом работодатель готов взять на себя обеспечение продуктами питания и предоставить крышу над головой.

Словом, по мнению аналитиков сайта поиска возможностей rabota.ua, вариантов подзаработать в летний сезон в Украине множество. Главное, внимательно отнестись к выбору работодателя и согласовать условия работы и оплаты, что называется, на берегу.