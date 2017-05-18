Интерпол снял Арбузова с международного розыска

Интерпол снял его с розыска тем самым возобновив его право на свободное передвижение. Такое решение было принято в связи с решением комиссии по контролю за файлами Интерпола, которая рассмотрела аргументы Генеральной прокуратуры и аргументы Украины. Об этом в четверг, на брифинге заявил его адвокат Сергей Ковалем. При этом, по его словам, Генпрокуратура, не желая мирится с поражением, выдвинула ему новые обвинения.

Теперь Арбузова обвиняют по делу Укртелекома и вновь пытаются добиться объявление его в розыск, - пояснил защитник, добавив, что это дело уже расследуется три года и ранее его подзащитный там не фигурировал.

Он также заверил, что официального документа о подозрении они пока не получали, а когда получать обратятся в полицию для привлечения виновных к ответственности, поскольку у них на руках все доказательства невиновности Арбузова.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли Арбузов возвращаться в Украину, Ковалев заверил, что планирует, поскольку он может свободно передвигаться по всему миру, кроме Украины, где в отношении него открыто уголовное дело. Как только оно будет закрыто, наш подзащитный вернется в Украину, - заявил Ковалев.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Печерский суд города Киева в понедельник, 15 мая, арестовал коллекцию оружия бывшего председателя Национального банка Украины Сергея Арбузова.