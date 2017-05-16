На Киевщине разоблачили производителя амфетамина

В сообщении говорится, что злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности. В рамках санкционированного обыска у мужчины было изъято оборудование для изготовления психотропных веществ и прекурсоров, 200 г готового амфетамина и деньги, полученные от его продажи. Предварительно, стоимость изъятых наркотиков составляет более 60 тыс грн.

На данный момент по факту незаконного изготовления и хранения психотропных веществ возбуждено уголовное производство.

Ранее УРА-Информ сообщал, что два тайника с гранатометами в зоне АТО нашла СБУ.