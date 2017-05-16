14:07 16.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Киевщине разоблачили производителя амфетамина

Отдел коммуникации полиции Киевской области сообщает, что правоохранителями был задержан 26-летнего житель Киевской области, который в собственном доме изготавливал, а затем продавал психотропное вещество "амфетамин".

На Киевщине разоблачили производителя амфетамина

В сообщении говорится, что злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности. В рамках санкционированного обыска у мужчины было изъято оборудование для изготовления психотропных веществ и прекурсоров, 200 г готового амфетамина и деньги, полученные от его продажи. Предварительно, стоимость изъятых наркотиков составляет более 60 тыс грн.

На данный момент по факту незаконного изготовления и хранения психотропных веществ возбуждено уголовное производство.

Ранее УРА-Информ сообщал, что два тайника с гранатометами в зоне АТО нашла СБУ.


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