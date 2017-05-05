На Евровидение прибыли делегации 41 страны

В сообщении говорится, что 97 рейсов с командами Евровидения-2017 были оформлены пограничниками. Кроме того, через автомобильные пункты пропуска в Украину прибыло около 100 грузовых автомобилей с оборудованием для песенного конкурса.

С целью ускорения пропуска на границе увеличено количество пограничных нарядов и организована встреча групп и делегаций у трапов самолетов. Конкурсантов сопровождают отдельными коридорами и в приоритетном порядке осуществляют процедуры их оформления.

Ранее УРА-Информ сообщал, что названа сумма гонорара ведущего Евровидения 2017.