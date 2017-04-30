Папа Франциск призвал урегулировать кризис с КНДР

Как сообщает ВВС, ситуация между США и Северной Корее стала очень запутанной и угрожает разрушительной войной.

По мнению Франциска, чтобы избежать конфликта этих государств необходимо вмешательства третьей стороны для безопасности человечества.

Также понтифик выразил готовность встретиться с президентом США Дональдом Трампом, когда тот будет в Европе. При этом папа Франциск отметил, что не знал о запросе на встречу, который ранее был сделан Вашингтоном.

Такое заявление папы римского было обнародовано после того, как КНДР провела очередной запуск баллистической ракеты, которая взорвалась в воздухе.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее папа римский Франциск омыл и поцеловал ноги двенадцати заключенным тюрьмы городка Пальяно под Римом.