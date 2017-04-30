Папа Франциск призвал урегулировать кризис с КНДР

Папа Римский Франциск считает, что необходимо ослабить рост напряженности лидерства в международной дипломатии на фоне обострившегося конфликта между США и КНДР.
Как сообщает ВВС, ситуация между США и Северной Корее стала очень запутанной и угрожает разрушительной войной.
По мнению Франциска, чтобы избежать конфликта этих государств необходимо вмешательства третьей стороны для безопасности человечества.
Также понтифик выразил готовность встретиться с президентом США Дональдом Трампом, когда тот будет в Европе. При этом папа Франциск отметил, что не знал о запросе на встречу, который ранее был сделан Вашингтоном.
Такое заявление папы римского было обнародовано после того, как КНДР провела очередной запуск баллистической ракеты, которая взорвалась в воздухе.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее папа римский Франциск омыл и поцеловал ноги двенадцати заключенным тюрьмы городка Пальяно под Римом.