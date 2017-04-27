В Польше националисты разрушили памятник воинам УПА - ФОТО

При этом в разрушении принимал участие мэр гмины Стубно под патронажем политической партии "Национальное движение". Как сказано в заявлении Объединения украинцев в Польше, организаторы акции не скрывают, что они хотели помешать проведению мероприятий по случаю 70-й годовщины операции "Висла", которые должны пройти с 28 апреля по 1 мая.

В Объединении также напомнили, что в результате этой операции 140 тысяч украинцев были депортированы из юго-восточных регионов Польши на северные и западные территории.

В связи с чем, Объединение украинцев в Польше призывает правоохранительные органы страны предпринять решительные действия, чтобы прекратить антиукраинские провокации и разжигание ненависти на национальной почве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 29 марта неизвестные лица обстреляли генеральное консульство Республики Польша в Луцке. В связи с этим Министерство иностранных дел Украины решительно и категорично осуждает данное нападение.

По информации пресс-службы МИД, это целенаправленная провокация злоумышленников.