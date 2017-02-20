Боевики не дают возможности восстановить ЛЭП

Боевики не дают сотрудникам облэнерго ремонтировать, питающие Донецкую фильтровальную станцию и Авдеевский коксохимический завод, линии. Об этом в понедельник утром, 20 февраля, в эфире одного из украинских телеканалов заявил глава Донецкой областной администрации Павел Жебривский.

По его словам, на данный момент были пять порывов на украинской стороне их наши ремонтники восстановили. С той стороны также есть ремонтники, но сепаратисты не дали им восстановить линии разрыва.

При этом боевики обвиняют украинскую сторону в том, что мы якобы обстреливаем, пояснил глава ОГА, добавив, что даже ОБСЕ и наблюдатели нашего координационного центра подтвердили это.

Устные договоренности есть, но нужны письменные и мы их ожидает. Теплоснабжение Авдеевки по состоянию на семь часов утра 20 февраля осуществляется в штатном режиме, водоснабжение временно прекращено, - заверили в администрации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 18 февраля, в результате боевых действий, в Авдеевке произошло повреждение высоковольтной линии электропередач 110 кВ "Макеевская 1 – АКХЗ № 2", из-за чего электроснабжение в Авдеевку прекращено.