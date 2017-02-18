Авдеевка вновь лишилась электроснабжения

Об этом сообщил глава Донецкой областной гражданской адиминистрации Павел Жебривский - на странице в Facebook. Согласно его сообщению - около 20:00 18 февраля в Авдеевке снова исчезло электроснабжение. В самом городе, а также на Коксохиме – отметил Жебривский.

Он добавил, что координационный центр с 20:00 перешел к усиленному режиму работы. Готовятся электрогенераторы – для обеспечения автономной электроэнергией важных объектов города. Специалисты-электромонтажники пытаются выяснить причины повреждения электросетей. Полиция при этом усиливает охрану порядка в городе, а подразделения ГСЧС готовятся развернуть пункты обогрева – отметил глава Донецкой ВЦА.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Кабмин принял решение ввести ЧП в сфере энергетики.