21:29 18.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Авдеевка вновь лишилась электроснабжения

18 февраля примерно в 20:00 в Авдеевке вновь пропало электроснабжение. 

Авдеевка вновь лишилась электроснабжения

Об этом сообщил глава Донецкой областной гражданской адиминистрации Павел Жебривский - на странице в Facebook. Согласно его сообщению - около 20:00 18 февраля в Авдеевке снова исчезло электроснабжение. В самом городе, а также на Коксохиме – отметил Жебривский.

Он добавил, что координационный центр с 20:00 перешел к усиленному режиму работы. Готовятся электрогенераторы – для обеспечения автономной электроэнергией важных объектов города. Специалисты-электромонтажники пытаются выяснить причины повреждения электросетей. Полиция при этом усиливает охрану порядка в городе, а подразделения  ГСЧС готовятся развернуть пункты обогрева – отметил глава Донецкой ВЦА.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Кабмин принял решение ввести ЧП в сфере энергетики.


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