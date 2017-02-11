18:56 11.02.2017 | Общество | Новости
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В Израиле воцарилась тишина в честь прощания с Виктором Чановым

Во время поединка двух команды из Хайфы (Израиль) "Маккаби" и "Хапоэль" стадион умолк во время минуты молчания.

В Израиле воцарилась тишина в честь прощания с Виктором Чановым

Таким образом все неравнодушные почтили светлую память легендарного советского вратаря Виктора Чанова, который умер 9 февраля.

Об этом информирует пресс-служба киевского "Динамо". После окончания выступлений в стане "бело-синих", в 1990 году Виктор Викторович переехал в Израиль. Там он три сезона провел в клубе "Маккаби" (Хайфа), а затем еще один сезон в "Бней Иегуди" (Тель-Авив). Спустя год после переезда в эту страну голкипер стал чемпионом Израиля, а в 1991 и 1993 годах обладателем Кубка Израиля.

Как сообщал "УРА-Информ", до сих пор неизвестна точная причина смерти знаменитого вратаря. Ранее говорилось о нападении. Однако невестка Виктора Чанова опровергла подобную версию.


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