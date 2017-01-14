Террористы Донбасса хотят эскалации конфликта, - Мотузяник

Пророссийские террористы на Донбассе хотят эскалации конфликта, учитывая расширение географии ведения военных действий, а также хотят увеличения количества обстрелов. Об этом в рамках брифинга сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам ведения АТО Александр Мотузяник.

Он отметил, что расширение географии военных действий и немалое общее число вражеских обстрелов говорит о том, что враг не планирует соблюдать минские договоренности и настроен на эскалацию существующего конфликта. По периметру Горловки и в авдеевской промзоне ранее произошла серия перестрелок - заявил Мотузяник.

Как сообщал УРА-Информ, глава ОБСЕ назвал маловероятным ввод на Донбасс полицейской миссии.