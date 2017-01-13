09:10 13.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Глава ОБСЕ считает маловероятным ввод полицейской миссии на Донбасс

Министр иностранных дел Австрии и действующий глава ОБСЕ Себастьян Курц считает маловероятным введение на Донбасс вооруженной полицейской миссии. 
 

Глава ОБСЕ считает маловероятным ввод полицейской миссии на Донбасс

Об этом он заявил в интервью изданию Kurier.

Как отмечается, Курц выступает за усиление нынешней Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ путем оснащения ее лучшим снаряжением и техникой для контороля ситуации ночью.

"Если удастся обеспечить мониторинговой миссии лучший доступ, возможность контроля ночью, и улучшить ее техническое оснащение, можем добиться прогресса и приблизиться к работающему режима прекращения огня", - сообщил Курц.

Кроме того, он выразил сомнения насчет реальной возможности направить на Донбасс вооруженную полицейскую миссию.

"ОБСЕ - это организация с 57 государствами-членами. В том числе и Россией. И любая миссия нуждается в согласии всех государств. В настоящее время у этой идеи нет необходимой поддержки", - подчеркнул Курц.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее глава мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрул Апакан, а также глава ОБСЕ Себастьян Курц и министр МИД Украины пообщались с жителями Донбасса, после этого новый глава ОБСЕ отметил, что Украина все так же - в приоритете для 57 стран-членов организации. 


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