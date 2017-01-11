ООН осудила теракты в Афганистане, жертвами которых стали 49 человек

Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Согласно его словам, ООН "выражает солидарность с народом и правительством Афганистана и Объединенных Арабских Эмиратов, а также призывает привлечь ответственных за нападение к правосудию".

"Неизбирательные нападения на гражданских лиц, включая послов, является нарушением прав человека и международного гуманитарного права, а также не имеют оправдания", - говорится в сообщении.

Кроме того, два смертника подорвали себя у здания афганского парламента в Кабуле. По последним данным, в результате атаки, ответственность за которую взяло на себя движение "Талибан", погибли по меньшей мере 38 человек и 70 получили ранения.

В свою очередь, взрыв, прогремевший в Кандагаре унес жизни 11 человек. В числе 18 раненых - губернатор провинции и посол ОАЭ в Афганистане, которые в момент нападения проводили встречу в здании местной администрации. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за этот теракт.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее в столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв.