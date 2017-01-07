Суд разрешил задержать Януковича и Захарченко еще по одному делу

Задержание должно произойти по делу о незаконном лишении свободы помощника предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата Александра Драбинко. Соответствующее решение опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно документу, суд по этому делу также разрешил задержать бывшего начальника столичной милиции Валерия Коряка.

Еще одним подозреваемым в данном деле является народный депутат от Оппозиционного блока Вадим Новинский.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Печерский райсуд наложил арест на дом, а также на квартиру, гаражи и на судно бывшего президента Украины Виктора Януковича. Соответствующее решение уже было обнародовано в Едином госреестре судебных решений.