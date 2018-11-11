Порошенко в Париже провел переговоры с Трампом

Как сообщил во время брифинга глава украинского государства, встреча была непродолжительной. По его словам встреча с американским лидером состоялась в субботу, 10 ноября.

Также украинские дипломаты встречались с представителями США относительно усиления сотрудничества. Было короткое обсуждение на полях Форум ради мира, в том числе с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

По итогам этого обсуждения сегодня состоялась встреча министра иностранных дел Украины Климкина и государственного секретаря США Помпео. Могу отметить про договоренность о проведении 16 ноября комиссии по стратегическому партнерству в Вашингтоне на уровне министров иностранных дел. Мы договорились возобновить ее работу, - сообщил Порошенко.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко в Париже принял участие в торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Также в течение 10-11 ноября продолжался Парижский форум ради мира. Участие в мероприятии также взів президент США дональд Трамп, которого пригласил лично президент Франции Эммануэль Макрон.

Как сообщал УРА-Информ, канцлер Германии Ангела Меркель Париже во время форума призвала к мирному разрешению военных конфликтов и предостерегла от новых опасностей для мира в мире и Европе и возвращении национализма.