В России может появиться аналог печально известного Комитета государственной безопасности

Сегодня, 2 ноября на торжественном мероприятии в Театре русской армии российский лидер заявил, что не стоит оглядываться в историю, чтобы понимать главную суть любых разведывательных сдужб. Они являются "глазами и ушами" любого государства, желающего обеспечить национальную безопасность для собственного народа.

Как и в ХХ веке, разведка является неотъемлемой частью военного дела и ратной науки, ее заслуги часто остаются незамеченными из-за простой необходимости "быть в тени".

"Поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником - Днем военного разведчика и 100-летием легендарного ГРУ, ныне Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил", - подытожил Путин.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на антироссийские санкции Украины.