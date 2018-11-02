20:18 02.11.2018 | Политика | Новости
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В России может появиться аналог печально известного Комитета государственной безопасности

Президент России Владимир Путин намерен инициировать работу специальных агентов влияния, возродив "Главное разведывательное управление". Об этом передает ТАСС. 

В России может появиться аналог печально известного Комитета государственной безопасности

Сегодня, 2 ноября на торжественном мероприятии в Театре русской армии российский лидер заявил, что не стоит оглядываться в историю, чтобы понимать главную суть любых разведывательных сдужб. Они являются "глазами и ушами" любого государства, желающего обеспечить национальную безопасность для собственного народа.

Как и в ХХ веке, разведка является неотъемлемой частью военного дела и ратной науки, ее заслуги часто остаются незамеченными из-за простой необходимости "быть в тени". 

"Поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником - Днем военного разведчика и 100-летием легендарного ГРУ, ныне Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил", - подытожил Путин

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на антироссийские санкции Украины.


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