07:27 31.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко поблагодарил ООН за солидарность с Украиной

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил представителей стран за солидарность с Украиной на заседании Совета Безопасности Организации объединенных наций.

Порошенко поблагодарил ООН за солидарность с Украиной

В среду утром, 31 октября, глава государства написал на своей страничке в социальной сети, что призывает усилить гуманитарную помощь для уменьшения последствий российской разрушительной агрессии. Кремль должен прекратить свою грубую агрессию на Донбассе.

Крым должен быть деоккупирован, агрессивная политика России в акватории Азовского моря и Керченского пролива является неприемлемой. В то же время Москва должна отказаться от проведения фейковых "местных выборов" на оккупированном Донбассе в ноябре, они незаконны и являются очередным примером российской подрывной деятельности, - отметил президент, добавив, что результат заседания СБ ООН показал продолжающуюся международную изоляцию Москвы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на заседании СБ ООН американская сторона заявила, что Россия тормози переговоры между спецпредставителем США Куртом Волкером и советником президента РФ Владиславом Сурковым.


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