12:50 16.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко прокомментировал разрыв отношений РПЦ с Константинополем

Глава украинского государства Петр Порошенко объяснил разрыв РПЦ отношений с Константинополем в результате подготовки автокефалии Украинской православной церкви. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Порошенко прокомментировал разрыв отношений РПЦ с Константинополем

Со слов президента, русская православная церковь своим разрывом отношений с Константинополем вышла на путь конфликта с мировым православием. 

"Подобно тому, как Россия противопоставила себя всему мировому сообществу своей агрессивной имперской политикой, теперь на путь самоизоляции и конфликта с мировым православием становится русская церковь", -  написал глава государства.

Напоследок Порошенко выразил огромную благодарность Вселенскому патриарху Варфоломею, Синоду за возможность Украине иметь поместную автокефальную церковь.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", решение Русской православной церкви разорвать все отношения с Константинопольским Патриархатом - шаг к одному из самых серьезных расколов в христианстве за многие века.

 Впрочем, до полного разрыва не дошло. РПЦ призвала лидеров других 12 независимых православных церквей надавить на Константинополь, а не порвать с ним.


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