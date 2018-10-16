Порошенко прокомментировал разрыв отношений РПЦ с Константинополем

Со слов президента, русская православная церковь своим разрывом отношений с Константинополем вышла на путь конфликта с мировым православием.

"Подобно тому, как Россия противопоставила себя всему мировому сообществу своей агрессивной имперской политикой, теперь на путь самоизоляции и конфликта с мировым православием становится русская церковь", - написал глава государства.

Напоследок Порошенко выразил огромную благодарность Вселенскому патриарху Варфоломею, Синоду за возможность Украине иметь поместную автокефальную церковь.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", решение Русской православной церкви разорвать все отношения с Константинопольским Патриархатом - шаг к одному из самых серьезных расколов в христианстве за многие века.

Впрочем, до полного разрыва не дошло. РПЦ призвала лидеров других 12 независимых православных церквей надавить на Константинополь, а не порвать с ним.