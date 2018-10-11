Украина получила решение о предоставлении Томоса об автокефалии, - Порошенко

По словам президента, наконец-то свершилось то, о чем мечтали многие поколения наших соотечественников. Украина получила автокефалию, это - наша общая победа, подчеркнул Порошенко.

Вместе с тем Петр Порошенко заявил, что вопрос Томоса и автокефалии - это вопрос украинской независимости.

"Вопрос Томосу и автокефалии - вопрос нашей независимости. Это - вопрос нашей национальной безопасности. Это - вопрос всей мировой геополитики. Это - падение Третьего Рима как древнейшей концептуальной заявки Москвы на мировое господство", - написал президент.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Священный Синод Константинопольского патриархата принял решение снять анафему с предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и главы Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария.