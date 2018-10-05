Центризбирком тайно избрал главу ведомства - ФОТО

В пятницу пятого октября, члены Центральной избирательной комиссии Украины на тайном заседании избрали нового главу - Татьяну Слипачук. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Как известно, первое заседание обновленных членов ЦИК проводилось без присутствия прессы, однако по закону подобные заседания должны быть открытыми.
Таким образом за закрытыми дверьми избрали нового главу ЦИК - Татьяну Слипачук, которую в комиссию выдвинула депутатская группа "Воля народа". Кроме того, на пост секретаря Центризбиркома назначили - Наталью Бернацкую, и заместителя главы ведомства Олега Конопольского.
Накануне Верховная рада избрала новый состав Центральной избирательной комиссии, в которую было назначено 14 новых членов, срок полномочий еще двух членов продолжается, и одно место остается вакантным.
Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", 14 членов ЦИК официально пообещали украинскому народу при осуществлении своих полномочий соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, внепартийную позицию, быть честным, объективным и беспристрастным в решении вопросов.