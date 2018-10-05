15:52 05.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Центризбирком тайно избрал главу ведомства - ФОТО

В пятницу пятого октября, члены Центральной избирательной комиссии Украины на тайном заседании избрали нового главу - Татьяну Слипачук. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Центризбирком тайно избрал главу ведомства - ФОТО

Как известно, первое заседание обновленных членов ЦИК проводилось без присутствия прессы, однако по закону подобные заседания должны быть открытыми.

Таким образом за закрытыми дверьми избрали нового главу ЦИК - Татьяну Слипачук, которую в комиссию выдвинула депутатская группа "Воля народа". Кроме того, на пост секретаря Центризбиркома назначили - Наталью Бернацкую, и заместителя главы ведомства Олега Конопольского.

Накануне Верховная рада избрала новый состав Центральной избирательной комиссии, в которую было назначено 14 новых членов, срок полномочий еще двух членов продолжается, и одно место остается вакантным.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ"14 членов ЦИК официально пообещали украинскому народу при осуществлении своих полномочий соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, внепартийную позицию, быть честным, объективным и беспристрастным в решении вопросов.


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